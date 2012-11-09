Общий объем инвестиций нацпроекта “Технополис” составит 10,3-12,6 млрд грн

Кабинет министров утвердил предварительное технико-экономическое обоснование национального проекта “Технополис”, одной из составляющих которого является создание инновационного парка BIONIC Hill в Киеве, с общим объемом инвестиций на их реализацию в сумме 10,3-12,6 млрд грн (из них 6,23 млрд грн – на проект BIONIC Hill).

Соответствующее постановление №1014 от 31 октября размещено на сайте правительства.

В проекте “Технополис”, который будет реализоваться для создания инфраструктуры инновационного развития и высоких технологий и его составляющих, приоритетными отраслями, согласно постановлению, определены: информационные и коммуникационные технологии, биотехнологии и фармацевтика, энергосбережение и энергоэффективность, нанотехнологии, аэрокосмическая индустрия, микроэлектроника.

Приоритетные города для реализации составляющих: Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск, Донецк.

Общая площадь строительства под проект - 1,6-2 млн кв. м, из них на проект BIONIC Hill - 950 тыс. кв. м.

Реализация нацпроекта “Технополис”, согласно документу, будет осуществляться за счет средств частных инвесторов и/или государственных предприятий, которые относятся к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

Государственная поддержка проекта “Технополис” предоставляется в форме: предоставления государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным для реализации проекта “Технополис”; компенсации процентов по кредитам; финансирования реализации проекта за счет средств государственного и местных бюджетов путем предоставления кредитов, займов и инвестиций, а также средств, полученных для пополнения уставного капитала государственного предприятия, которое относится к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

Как сообщал УНИАН, проект BIONIC Hill был представлен на первом киевском инновационном форуме Kyiv City Open Doors, который прошел в столице 19-20 апреля.

20 апреля КГГА подписала меморандумы о сотрудничестве с 11 американскими инвесторами, которые представляют венчурные фонды Кремниевой долины, в рамках реализации проекта по строительству инновационного парка BIONIC Hill.

По словам председателя КГГА Александра Попова, проект планируется реализовать в ближайшие 2-3 года.