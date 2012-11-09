Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке в октябре составило 1,797 млрд долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в октябре составило 1,797 млрд долл. (в сентябре т.г. отрицательное сальдо составило 1,511 млрд долл.).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце НБУ продал на межбанке 695 млн долл. США, 535 млн евро и 95 млн фунтов стерлингов, 669 швейцарских франков.

Регулятор пополнил резервы за счет покупки 460 млн долл. США.

По данным Нацбанка, банковские валютные вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) выросли на 616,1 млн долл. и на 1 ноября 2012 года составили 21,742 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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