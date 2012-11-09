Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в октябре выросло до 2,169 млрд долл.

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в октябре, по сравнению с сентябрем т.г., увеличилось на 20% - до 2,169 млрд долл., что является наибольшим месячным показателем с начала 2012 года и одним из наибольших после более чем года введения «паспортизации» валютообменных операций.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,171 млрд долл., продали - на 3,340 млрд долл., и таким образом, сальдо составило 2,169 млрд долл.

Для сравнения, отрицательное сальдо на наличном рынке в сентябре т.г. составило 1,802 млрд долл., в августе - 722,8 млн долл., июле - 810,4 млн долл., июне - 740,6 млн долл., мае - 526,8 млн долл., в апреле - 209 млн долл., в марте - 544,1 млн долл., в феврале - 372,7 млн долл., в январе - 556,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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