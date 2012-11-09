ГНСУ с начала года увеличила сборы налога на прибыль почти до 43 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины с начала года увеличила сборы по налогу на прибыль на 11,6% - до 42,6 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как сказано в сообщении, наибольший рост платежей обеспечен в сфере производства древесины и изделий из дерева (с начала года эти предприятия перечислили 167,4 млн грн, что в 1,4 раза больше прошлогоднего показателя) и производства неметаллических минеральных удобрений (объем платежей вырос на 60% - до 479,9 млн грн).

По данным ГНСУ, существенный рост налоговых платежей обеспечен в целлюлозно-бумажной промышленности и издательском деле. Участники этого сегмента рынка увеличили платежи на 32% - до 389,5 млн грн.

«Превышение реальных поступлений над прогнозными стало возможным благодаря эффективной работе по устранению схем минимизации налоговых обязательств, уклонения от уплаты налогов и, как результат, позитивной динамики украинской экономики в целом», - говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Справка УНИАН. На 1 октября 2012 года количество плательщиков налога на прибыль в Украине составляет 379,6 тыс.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба в течение января-октября 2012 г. перечислила в сводный бюджет 234,5 млрд грн платежей, что на 21 млрд грн больше, чем в прошлом году.