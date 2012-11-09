Инфляция в Беларуси за 10 месяцев составила 18,1%

Минск. В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года увеличился на 1,8%, с декабрем 2011 года – на 18,1%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета Беларуси.

По данным Белстата, потребительские цены на товары и услуги в октябре выросли на 1,8% после роста на 1,3% в сентябре.

«За 10 месяцев 2012 года инфляция составила 18,1%. В структуре потребительских цен продовольственные товары подорожали за 10 месяцев на 20,9%, непродовольственные - на 9,7%, услуги населению - на 27,8%», - отметили в Белстате.

Цены производителей промышленной продукции в октябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года увеличились на 1,8%, с декабрем 2011 года – на 18,1%, в том числе на инвестиционные товары – соответственно на 0,8% и 24,6%, промежуточные товары – на 1,7% и 14%, потребительские товары – на 2,1% и 22,5%.

Справка УНИАН. По итогам 2012 года белорусское правительство рассчитывает удержать инфляцию в пределах 19-22%, в 2013 году ее планируется снизить до 12%.

В 2011 году потребительские цены в Беларуси увеличились на 108,7%. Резкий скачок инфляции в 2011 году был обусловлен почти трехкратной девальвацией белорусского рубля в условиях сохраняющейся высокой зависимости белорусской экономики от импорта.

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