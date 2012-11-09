ГНСУ просит бизнес направлять предложения по либерализации налоговой политики

Государственная налоговая служба просит предпринимателей вносить свои предложения, направленные на усовершенствование налогового законодательства и его либерализацию.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

«Все желающие могут оставить свои предложения в части усовершенствования налогового законодательства и улучшения работы Госналогслужбы в специальных урнах, размещенных в помещениях ГНС и Центрах по обслуживанию плательщиков налогов», - сказано в сообщении.

Кроме того бизнес сможет направлять свои предложения по электронному адресу taxservice@sts.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Виктор Янукович поручил ГНС разработать программу либерализации государственной налоговой политики на 2013-2014 годы.

На этой неделе ГНС презентовала и разместила в Интернете видеоролик с призывом к предпринимателям активнее пользоваться интерактивным сервисом «Пульс налоговой», который является надежным и эффективным инструментом в борьбе против коррупции и признаков непрозрачного и нерегламентированного поведения налоговиков. Сервис «Пульс налоговой» был внедрен в январе 2012 года. За прошедшее время в налоговые органы поступило более 21 тыс. обращений от плательщиков. Большинство телефонных звонков (88%) носили консультационный характер, налогоплательщики нуждались исключительно в разъяснении законодательства. Вместе с тем, 12% касались конкретных ситуаций. В октябре глава ГНС Александр Клименко заявил, что системная и целенаправленная работа по совершенствованию налоговой системы и улучшению условий ведения бизнеса позволила Украине подняться сразу на 15 пунктов в рейтинге Всемирного банка Doing Business Report-2013.