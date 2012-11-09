Кабмин предлагает ужесточить контроль за оборотом импорта плательщиков единого налога
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ужесточить таможенный контроль оборота импортных товаров, которые ввозят плательщики единого налога под видом «недекларируемых» ценностей. Соответствующий законопроект № 11404 опубликован на официальном сайте Верховной Рады.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, товары, фактурная стоимость которых не превышает 300-1000 евро, не подлежат налогообложению и таможенному декларированию. Вместе с тем, эта законодательная норма позволяет ввозить товары, которые в дальнейшем реализуются на таможенной территории Украины без обложения соответствующими налогами и платежами.
«Существование на рынке незаконно ввезенных товаров делает легальный импорт экономически невыгодным и не дает дистрибьюторской сети развиваться и разрабатывать долгосрочные планы работы», - говорится в пояснительной записке.
Согласно законопроекту, предлагается ввести для физических лиц – плательщиков единого налога I-III групп использование регистраторов расчетных операций при продаже: импортных ювелирных изделий, посудомоечных и стиральных машин, холодильников, морозильников, ЭВМ, ноутбуков, нетбуков, планшетов и планшетных компьютеров, телевизоров, мониторов, проекторов, пылесосов и сотовых телефонов, а также наручных часов, в том числе из драгоценных металлов с инкрустрациями. Предполагается также ввести обязательный учет затрат на покупку указанных товаров. Копия таможенного документа, по которому обозначенные товары были ввезены в Украину в режиме импорта, также является обязательной к учету, сказано в законопроекте.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины вынесло на всеобщее обсуждение проект приказа о порядке взаимодействия органов Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при осуществлении контроля над импортными операциями.