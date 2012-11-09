НБУ зарегистрировал “Альпари Банк”

Национальный банк Украины (НБУ) 26 октября 2012 года зарегистрировал “Альпари Банк” (Киев), сообщается на веб-сайте НБУ.

Фонд гарантирования вкладов внес “Альпари Банк” в реестр участников Фонда 6 ноября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 177 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.