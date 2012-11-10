Азаров признает, что выполнить с 1 января повышение зарплат госслужащим сложно

Следующее повышение зарплаты государственным служащим состоится с 1 января 2013 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время общения с пользователями социальной сети Фейсбук, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По словам премьера, повышение зарплат госслужащим предусмотрено бюджетом 2013 года, однако из-за сложной экономической ситуации в полном объеме эту норму выполнить достаточно сложно.

«Но это совсем не означает, что правительство не знает и не ценит работу государственных служащих. И все, что можно, мы будем делать для повышения заработной платы», - заявил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного платежного баланса Украины в сентябре 2012 года, по предварительным данным, составил 1,1 млрд долларов США по сравнению с профицитом в размере 615 млн долларов в августе текущего года, говорится в сообщении Национального банка.

Кроме того, Президент Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым дефицит бюджета-2012 увеличен на 7,7 млрд грн.