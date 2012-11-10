Украина является надежным партнером МВФ, заявляет Янукович

Украина является надежным партнером Международного валютного фонда, и настроена продолжить с ним взаимовыгодное сотрудничество.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью кипрской газете «Филелефтерос».

«Наша страна является надежным партнером МВФ, своевременно возвращает займы и настроена на последующее эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с Фондом», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является одним из приоритетов деятельности украинской власти.

«Прежде всего, сотрудничество с МВФ является позитивным сигналом для иностранных инвесторов и свидетельством того, что экономическая политика страны направлена на создание благоприятного климата для бизнеса. Во-вторых, сотрудничество с Фондом позволяет Украине получать кредитные ресурсы для мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности в государстве», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что средства, которые предоставляет МВФ, значительно дешевле финансовых ресурсов, предлагаемых на рынках.

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Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правительству прислушаться к рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) для возобновления программы «стенд-бай».

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора по итогам заседания Совета НБУ, которое состоялось 8 ноября т.г.

«Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров Украины: содействовать возобновлению программы "стенд-бай" с Международным валютным фондом...; принять меры по немедленному устранению макроэкономических диспропорций, возникающих вследствие сохранения отдельных административно-регулируемых цен и тарифов на экономически необоснованном уровне», - говорится в сообщении.

Fitch: отсутствие поддержки МВФ приведет к неконтролируемой девальвации гривни

В случае, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.