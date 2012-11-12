Власти Японии не исключают начала рецессии в стране

Министр по финансовой политике Японии Сэйдзи Маэхара не исключил возможности, что экономика страны вошла в стадию рецессии.

"Я не могу отрицать возможность, что экономика (страны) вошла в рецессию", - заявил министр на пресс-конференции в понедельник после объявления финансовых показателей Японии за третий квартал текущего финансового года.

Ранее стало известно, что ВВП Японии в третьем квартале, по предварительным данным, снизился в годовом выражении на 3,5% и на 0,9% по сравнению со вторым кварталом 2012 года. Аналитики при этом ожидали сокращения показателя на 4,1% и 1%, соответственно. По итогам апреля-июня ВВП Японии вырос на 0,3%.

"Ситуация действительно очень серьезная, и сейчас важно предпринять все возможные меры", - подчеркнул Маэхара.

Среди возможных мер не исключается и принятие дополнительного пакета бюджета на текущий фингод.

Основной причиной ухудшения показателя является сокращение объемов экспорта из страны. Так, в связи с территориальными разногласиями объем торговли между Японией и КНР за январь-октябрь снизился на 2,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2011 года, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо.