Доллар на межбанке продолжает рост

В понедельник, 12 ноября, на украинском межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е продолжающимся ростом котировок – 8,2150/8,2350 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2597/0,2602, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4365/10,4635. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают снижаться – 1,2708/1,2710 (пятница — 1,2746/1,2748).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.