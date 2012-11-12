На этой неделе евро может продолжить снижение - Forex Club

Во вторник, 13 ноября, центр экономических исследований ZEW опубликует данные по показателям делового оптимизма в Германии и, если они вновь окажутся негативными, евро продолжит свое снижение, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, пара EUR/USD имеет все шансы протестировать поддержку 1,2550.

Европейская валюта находится под давлением по мере того как доллар укрепляется в качестве валюты убежища. Кроме того, европейский долговой кризис продолжает держать инвесторов в напряжении, а макроэкономическая статистика из еврозоны ухудшается из месяца в месяц.

Ситуация в экономике Великобритании выглядит неоднозначной. Так, данные по ВВП за третий квартал отразили ее уверенный рост, а индексы делового оптимизма за первый месяц четвертого квартала не дают поводов предположить, что эта тенденция окажется устойчивой. Британская валюта чувствует себя пока уверенно, но в такой ситуации заявления монетарных властей могут существенно влиять на ее движения. С точки зрения технического анализа, в случае дальнейшего усиления доллара по всему рынку и преодоления поддержки 1,5925, для пары GBP/USD откроется дорога к отметке 1,5850.

В отсутствие важных новостей пара USD/JPY имеет все шансы продолжить движение вниз и может приблизится к поддержке 78,80.

Основными событиями текущей недели, способными оказать существенное влияние на перспективы американского доллара, станут публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 14 ноября, а также данные по потребительской инфляции.