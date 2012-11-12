В России полиция выявила крупнейшее производство фальшивых долларов

Москва. В России полиция выявила крупнейшее за последние несколько лет производство фальшивых американских долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД России, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Республике Дагестан оперативники обнаружили и изъяли печатное оборудование, а также заготовки и фальшивые купюры на сумму свыше 400 тыс. долларов.

Разработка преступной группы началась в январе. Были получены сведения о ее структуре, организаторах и активных участниках, возможных местах изготовления фальшивок, схемах их сбыта и легализации преступных доходов.

В марте полиция возбудила уголовное дело по факту изготовления поддельных денег.

Ликвидация группы была реализована в два этапа. Первый состоялся в июле в Дагестане. При сбыте партий фальшивых денежных средств на общую сумму более 3,5 млн рублей (более 100 тыс. долларов) с поличным были задержаны трое активных участников группы. В ходе обысков по местам жительства злоумышленников обнаружено 500 тыс. фальшивых рублей (более 14 тыс. долларов), а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Второй этап завершился в ноябре. В Дагестан задержан еще один участник сообщества. У него обнаружено и изъято печатное оборудование, 2 клише для изготовления купюр номиналом 100 долларов США, типографская краска, заготовки бумаги с нанесенными водяными знаками, защитной полосой номиналом 100 долларов США в количестве 1000 листов. Кроме того, обнаружено оборудование для изготовления билетов Банка России номиналом 1000 рублей.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание иных участников организованной группы.