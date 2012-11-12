В Запорожской области направлено в суд дело в отношении создателя финансовой пирамиды

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело против создателя финансовой пирамиды – директора ООО «Электрет-2» и кредитного союза «КиївКредит», завладевшего средствами вкладчиков на сумму свыше 100 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры в Запорожской области, в результате деятельности ООО «Электрет-2» и кредитного союза «КиївКредит» своих средств лишились более 2,5 тыс. жителей Запорожской области.

«На сегодняшний день прокуратурой Запорожской области обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению директора ООО «Электрет-2» и кредитного союза «КиївКредит» утверждено. Материалы направлены на рассмотрение в суд», - сообщили в пресс-службе.

Организатор финансовой пирамиды находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело против организатора пирамиды было возбуждено 23 декабря 2009 года после того, как люди, отдавшие в кредитный союз денежные средства под 42-50%, убедились в том, что заемщик деньги не выплатит. Вкладчики провели ряд акций протеста и обратились в правоохранительные органы.

19 января 2012 года директор кредитного союза был арестован в Запорожье.

Он обвиняется в завладении мошенническим путем имуществом в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

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