Томенко: бюджет-2013 нельзя принимать без отчета Кабмина о ситуации в стране

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко убежден, что без отчета правительства о социально-экономической ситуации в Украине и выполнении бюджета за 2012 год нельзя принимать бюджет на 2013 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.

Н.Томенко отметил, что «власть опять решила вернуться к идее принять бюджет без дискуссий, нынешним составом парламента». «Это понятно, поскольку в новом парламенте без отчетности о нынешнем бюджетном годе трудно представить принятие данного законопроекта», - добавил он.

Вице-спикер отметил, что именно поэтому за основу был принят план максимального использования нынешнего парламентского большинства, которое, несмотря на непрохождение большого количества депутатов в следующий парламент, остается «машиной для голосования».

В то же время Н.Томенко отметил, что сегодня принципиально важно оценить объективную социально-экономическую и финансовую ситуацию в стране. Он напомнил, что правительство уже более трех месяцев не информировало парламент о реальной ситуации, отказываясь приходить на сессию Верховной Рады под разными предлогами.

«Во-первых, без реального понимания того, что происходит в экономике страны, какой является и будет финансовая ситуация, это сделать невозможно. Прежде чем принимать основной финансовый закон на год, необходимо провести соответствующий анализ и дать отчет о предыдущем», - сказал Н.Томенко.

«Во-вторых, принимать бюджет на 2013 год должен новоизбранный парламент, а не нынешний, легитимность которого точно не распространяется на 2013 год», - отметил политик.

Читайте также: Пинзеник заявляет об угрожающем уровне реального дефицита госбюджета

Янукович одобрил увеличение дефицита бюджета-2012 на 7,7 млрд грн