Конвенция между Украиной и Кипром положительно повлияет на экономику - Кинах

Принятие межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между Украиной и Кипром является очень серьезным шагом на пути улучшения инвестиционного климата, создания современных условий ведения бизнеса.

Такое мнение выразил президент Украинского союза предпринимателей и промышленников Анатолий Кинах в комментарии УНИАН.

«Очень показательно, - отмечает А.Кинах, - что соглашение подписано со страной, которая является членом Европейского союза».

Это, по его мнению, будет способствовать приближению украинского законодательства к принятым в Европе стандартам, в частности даст возможность расширить украинскую базу налогообложения, сократить объемы теневой экономики, минимизировать проявления многообразных коррупционных схем.

«Украина предприняла первый, очень ощутимый шаг в направлении совершенствования вопросов, связанных с контролем над трансферным ценообразованием, офшорным оттоком капитала из страны. Все это снижает риски для предпринимателей, положительно влияет на улучшение инвестиционного климата в нашей стране, повышает ее имидж и авторитет в мире», - отметил А. Кинах.

«Переговоры о подписании обновленного документа велись сторонами с 1997 года – в течение пятнадцати лет. Деловые круги Украины приветствуют это долгожданное решение. Промышленники и предприниматели уверены, оно даст возможность усовершенствовать договорно-правовую базу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кипром, который в свою очередь будет содействовать последующему эффективному развитию украинско-кипрских двусторонних отношений», - подчеркнул президент УСПП.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Кабинет министров Украины подписал с правительством Республики Кипр Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, согласно которой Украина намеревается отказаться от 30-летней практики предоставления налоговых льгот компаниям, зарегистрированным в этой стране.

Новая Конвенция между Украиной и Кипром заменит действующее Соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанного еще 29 октября 1982 года.

Новое соглашение, в частности, дает возможность Украине взымать налоги с предприятий, зарегистрированных на Кипре, в соответствии с украинским законодательством. Это будет касаться операций покупки-продажи недвижимости, получения дивидендов и роялти.

Украина вела переговоры с Кипром об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с 1997 года.

Ранее председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко заявлял, что Украина теряет от использования оффшорных схем около 100 млрд грн в год.

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