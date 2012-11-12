Доллар на межбанке достиг психологической границы 8,25 грн

В понедельник, 12 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,2150/8,2350, к 12:00 цены выросли - 8,2300/8,2550 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2602, к 12:00 цены поднялись до 0,2601/0,2606. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился и к 11:00 установился на уровне 31,6120 (-0,0190).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2708/1,2710, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4365/10,4635, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4550/10,4925.