Иностранные инвесторы демонстрируют «осторожный оптимизм» в отношении Украины – ГНСУ

Иностранные инвесторы, работающие в Украине, демонстрируют «осторожный оптимизм» в отношении инвестиционного климата Украины и больше не называют налоговую систему в числе основных барьеров на пути улучшения условий сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного компанией Research & Branding Group по инициативе ГНСУ.

Как сказано в сообщении, по сравнению с первым кварталом 2012 года индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос на 0,2 пункта – до 4,43 балла из 10 возможных. Инвесторы отметили уменьшение негативного влияния на ведение бизнеса административных барьеров, налоговой системы, системы государственного управления. Вместе с тем, внешнеэкономическая ситуация, по мнению 63,5% опрошенных, остается по-прежнему в числе основных факторов, оказывающих значительное влияние на состояние инвестиционного климата в Украине.

«Налоговая система, по сравнению с первым кварталом, больше не входит в четверку наиболее серьезных препятствий для улучшения инвестиционного климата», - цитирует пресс-служба ГНСУ социолога, основателя Research&Branding Group Евгения Копатько. «Это указывает на то, что налоговая реформа уже приносит свои плоды, хотя она и не завершена полностью», - отметил эксперт.

По его словам, если раньше бизнесмены жаловались на значительные временные затраты в подаче документов и отсутствие инфраструктуры для электронной отчетности, то теперь активное развитие соответствующих сервисов сделало проблему неактуальной. Инвесторы, по словам Е.Копатько, ждут уменьшения количества налогов, сокращений документации и упрощения алгоритмов начисления и администрирования налогов.

В свою очередь глава Госналогслужбы Александр Клименко подчеркнул, что ожидания бизнеса совпадают с планами государства относительно дальнейшего развития налоговой системы. «Для налоговой службы оценка настроений инвесторов – не просто констатация факта, а основа стратегического планирования», – цитирует пресс-служба главу ГНСУ. «Результаты исследования Индекса инвестиционной активности демонстрируют полное совпадение приоритетов государственной политики в отношении дальнейшей либерализации системы налогообложения. Инвесторы ждут от нас адекватных действий, направленных на их поддержку, на создание комфортных условий для вложения средств. Именно это и является главной задачей», - заявил А.Клименко.

Согласно сообщению, исследование Research & Branding Group проводилось в октябре 2012 года. В нем приняли участие 253 руководителя украинских, американских и европейских компаний – инвесторов.

Как сообщал УНИАН, в октябре Государственная налоговая служба Украины обнародовала электронный рекорд: за 9 месяцев текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигло 98%. В перспективе произойдет полный охват электронной отчетностью плательщиков налога на прибыль, земельного налога, НДФЛ и всех других видов налогов.

По мнению экспертов, активное внедрение электронного декларирования в отечественной налоговой системе стало одним из ключевых факторов улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business-2013, который подготовили Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.

В ноябре т.г. Государственная налоговая служба Украины внедрила новую онлайн-услугу «налоговый ассистент», суть которой - в уведомлении налогоплательщиков о возможных налоговых рисках в их деятельности.