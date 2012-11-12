Средневзвешенный курс на межбанке в пятницу составил 8,1255 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 12 ноября, укрепился до 8,1255 грн/долл. по сравнению с 8,1452 за предыдущий банковский день. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,260 млрд долл. (в эквиваленте), что на 84,5 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 946 млн долл.

Как сообщалось, в пятницу, 9 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2030/8,2100, к 12:00 цены выросли 8,2250/8,2400. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,2100/8,2200 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2599/0,2603, к 12:00 цены поднялись до 0,2608/12. К закрытию торгов цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,5599 (-0,0026).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2705/1,2790. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4525/10,4655, к 12:00 цены ушли вверх 10,4800/10,5030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали к 10,4325/10,4515.

Последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,21 грн/долл. три года назад. Так 5 ноября 2009 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2515/8,2765, к 12:00 цены упали до 8,1530/8,1750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли - 8,2315/8,2535 грн/долл.

Рынок евро-гривня в этот день открылся следующими индикативными котировками – 12,2325/12,2715, к 12:00 цены снизились 12,0980/12,1320. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню – 12,0730/12,1140.