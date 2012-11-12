Налоговая до конца года обнародует стратегию развития ведомства на 5 лет

Государственная налоговая служба Украины до конца года представит на рассмотрение общественности стратегию развития ведомства на ближайшие 5 лет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава ГНС Александр Клименко на пресс-конференции.

«До конца года мы планируем разработать пошаговый механизм под названием Стратегия развития Государственной налоговой службы Украины на ближайшие 5 лет, где четко опишем, чего хотим достичь в 2013-м, 2014-м годах и далее», - сказал А.Клименко.

По его словам, планы Госналогслужбы весьма амбициозны. «Я ставлю задачу войти в сотню лучших стран рейтинга Doing Business (Оценка ведения бизнеса по методологии Всемирного банка - УНИАН), мы хотим улучшить показатели национального Индекса инвестиционной привлекательности. Вместе с тем, мы работаем не ради исследований и рейтингов. Они – лишь измерение наших достижений или поражений, оценка того, насколько мы правильно приняли те или иные управленческие решения», - подчеркнул А.Клименко.

По его словам, важно то, что ожидания инвесторов полностью совпадают с планами Налоговой. «Главное, что ожидания инвесторов стопроцентно совпадают с нашими планами действий и с нашей стратегией – вот это наша победа на сегодня», - сказал руководитель ГНС.

Как сообщал УНИАН, по результатам социологического исследования, проведенного компанией Research & Branding Group по инициативе ГНС, иностранные инвесторы, работающие в Украине, демонстрируют «осторожный оптимизм» в отношении инвестиционного климата Украины и больше не называют налоговую систему в числе основных барьеров на пути улучшения условий сотрудничества. В октябре Украина заняла 137-ое место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций.