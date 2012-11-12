Госналогслужба ожидает рост платежей в бюджет

Государственная налоговая служба по итогам 2012 года ожидает увеличение объема платежей в бюджет на 5-6% по сравнению с прошлым годом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава ГНС Александр Клименко во время пресс-конференции.

«Мы ожидаем увеличения отчислений в бюджет на уровне 5-6% больше, чем в прошлом году. В абсолютных цифрах это почти 12 млрд грн», - заявил А.Клименко

По его словам, текущие показатели платежей превышают прошлогодние на 5-7%. «Благодаря внедренным сервисам и системам нам удается выполнить поставленные задания по наполнению бюджета и сохранить тенденцию к росту», - сказал глава Госналогслужбы.

Как сообщал УНИАН, Госналогслужба в течение января-октября 2012 г. перечислила в сводный бюджет 234,5 млрд грн платежей, что на 21 млрд грн больше, чем в прошлом году. Бюджетная роспись Министерства финансов Украины по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнена на 100,3%. Кроме того, с начала года ГНС увеличила сборы по налогу на прибыль на 11,6% - до 42,6 млрд грн.