Межбанк понедельника: закрытие торгов - 8,2410/8,2550 грн/долл.

В понедельник, 12 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,2150/8,2350, к 12:00 цены выросли до 8,2300/8,2550. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,2410/8,2550 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в понедельник, 12 ноября, в США празднуют День ветеранов, в связи с этим торги по американской валюте проходили со сниженной активностью, а все сделки были возможны только расчетами ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2602, к 12:00 цены поднялись до 0,2601/06. К закрытию цены достигли максимума - 0,2606/11. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6368 (+0,0058).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2700/40.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4365/10,4635, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4550/10,4925. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4725/10,4940.