Клименко считает большим достижением Конвенцию с Кипром

Глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко назвал большим достижением факт подписания Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы между Украиной и Кипром. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Подписанная Конвенция – это большое достижение. Сколько времени документ не имел движения? То, что министр финансов подписал его на прошлой неделе, означает то, что мы смогли договориться», - подчеркнул А.Клименко

По его словам, подписанная Конвенция станет ориентиром и маяком для бизнеса. «Я очень высоко оцениваю работу всей команды чиновников, которые работали над документом», - сказал глава ГНС.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Кабинет министров Украины подписал с правительством Республики Кипр Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы, согласно которой Украина намерена отказаться от 30-летней практики предоставления налоговых льгот компаниям, зарегистрированным в этой стране. Новая Конвенция заменит действующее Соглашение между правительством СССР и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанное еще 29 октября 1982 года. Кроме того, она разрешает Украине взимать налоги с предприятий, зарегистрированных на Кипре, согласно украинскому законодательству. Это будет касаться операции купли-продажи недвижимости, получения дивидендов и роялти.

Ранее А.Клименко заявлял, что Украина теряет от использования оффшорных схем около 100 млрд грн в год.