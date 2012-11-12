ВР 20 ноября может изменить Налоговый кодекс

Глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко предположил, что 20 ноября Верховная Рада может рассмотреть и принять законопроекты №11284 и 11285 об упрощении налогообложения расчетных операций и операций с ценными бумагами, деривативами, а также упрощения администрирования акцизных и ряда других налогов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Клименко заявил на пресс-конференции.

«Относительно рынка ценных бумаг – я не разделяю пессимизма по поводу возможности непринятия изменений в Налоговый кодекс. Я думаю, что у нас есть все основания для того, чтобы все законопроекты были проголосованы еще в этом году – возможно, 20 ноября. У меня нет сомнений, что так и будет и система заработает», - сказал А.Клименко.

По его словам, рынок ценных бумаг требует изменений. «Те изменения, которые предложила Госналогслужба, – системные, своевременные, и профессиональные. Предложенные изменения уже проголосовали бы, просто до них не дошли руки. Сейчас законопроекты стоят на рассмотрении", - сказал глава ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, законопроекты 11284 и 11285 были поданы Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады Украины в октябре 2012 года. Законопроект №11285 предполагает внести изменения в систему налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами, кроме операций с корпоративными правами, что должно привести к уменьшению объема незаконных операций с ценными бумагами на рынке. Ставки налога по операциям отчуждения ценных бумаг и операций с деривативами предлагается установить следующие: 0% от суммы операции по продаже ценных бумаг на фондовом рынке и от операций с деривативами, 0,1% от суммы продажи вне фондовой биржи ценных бумаг, находящихся в биржевом реестре, 3% от суммы продажи ценных бумаг вне фондовой биржи, которые не находятся в биржевом реестре, и 5 не облагаемых доходов граждан (85 грн) за заключенный дериватив (контракт) вне фондовой биржи.

Вводятся также изменения в систему упрощенного налогообложения: отменяется ограничение по количеству наемных работников для 5-й и 6-й групп плательщиков единого налога; снижается ставка единого налога для 5-й и 6-й групп с 7% и 10% до 5% и 7% соответственно; вводится электронная форма заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения. Документ предусматривает введение штрафа в случае выявления фальсификата подакцизной продукции у субъекта хозяйствования в размере 200% от стоимости товара, но не меньше чем 10 минимальных заработных плат (на сегодня это 11,18 тыс. грн).

Законопроект №11284 предполагает изменения в ряд законов “О внешнеэкономической деятельности», «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», «Об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», «О государственном регулировании производства и оборота этилового, коньячного спирта, алкогольных напитков и табачных изделий», а также Бюджетного кодекса Украины.