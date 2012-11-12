Украинцы стали меньше бояться банкротства банков - НАБУ

Желанию откладывать деньги 30% украинцев мешает страх перед вероятным банкротством банков, при этом в прошлом году таких было на 2% больше. Таковы результаты исследования «Отношение к сбережениям» («The savings behavior: country overview»), проведенного при поддержке Erste Group в 16 европейских странах - сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно исследованию, значительно меньше страха перед банкротством банков испытывают граждане Германии, Австрии и Турции (24%), а больше всего он распространен среди румын - 45% и поляков - 43%.

41% украинцев «крайне недовольны» теми суммами сбережений, которые им удается откладывать сегодня. Это - самый высокий уровень недовольства среди стран Восточной Европы. Вторыми и третьими по уровню своего недовольства суммами сбережений после наших сограждан оказались сербы (38%) и венгры (37%). Больше всего «довольных» своими сбережениями в Австрии (23%).

Результаты исследования показали, что по сравнению с соседями украинцы меньше переживают о финансовых запасах «на черный день». Такие мотивы побуждают откладывать деньги лишь 63% опрошенных граждан Украины, тогда как это веский довод для 93% чехов и словаков, 92% турок, 90% поляков и 83% жителей Германии.

Также не менее легкомысленно украинцы относятся и к сбережениям «на старость». На эту мотивацию для сбережений указало 20% наших соотечественников - по сравнению с 71% опрошенных чехов.

По сравнению с прошлым годом, когда проводился аналогичный опрос, наши сограждане стали больше беспокоиться о сбережениях для отдыха - 30% против 23%, зато меньше для «обучения» - 17% против 21% и «проведение ремонта» - 45% против 49%.

Увеличилась по сравнению с прошлым годом и доля украинцев, которые считают, что за 5 лет смогут увеличить сумму своих сбережений. В 2011 году с надеждой на это смотрели 33% наших сограждан, в этом - уже 37%. При этом стоит отметить, что по этому показателю украинцы оказались рекордсменами. Чуть меньше оптимизма относительно будущих сбережений выразили поляки - 33%, на третьем месте - граждане Сербии (31%).

Еще 45% украинцев считает, что в 2017 году они смогут экономить примерно такие же суммы, что и сейчас, а 20% прогнозируют сокращение их объема. Впрочем, и по последнему показателю наши соотечественники оказались едва ли не самыми оптимистичными жителями региона. Главным препятствием для сбережений украинцы считают «инфляцию и девальвацию» - 67% опрошенных. В прошлом году таких было 75%.

Сравнительно немного - 21% опрошенных украинцев - соглашаются с тем, что «сбережения оправдывают себя все меньше». Большими оптимистами оказались только черногорцы (11%), пессимистично значение сбережений оценивают граждане Румынии (71%) и Германии (64%).

Рекордный оптимизм демонстрируют украинцы и в оценке собственной способности делать сбережения. Так, лишь 21% (25% в 2011 году) украинцев опасаются, что «не смогут больше позволить себе откладывать деньги». Незначительно уступают нашим соотечественникам по этому показателю граждане Черногории - 23%.

Опасения, что «не удастся отложить на будущее достаточно», является препятствием для сбережений 35% граждан Украины против 38% в 2011 году. Больше всего уверены в себе граждане Австрии - лишь 22% согласились с таким утверждением, а больше всего такая не радужная перспектива беспокоит граждан Румынии - 64% и Турции — 61%.

Справка УНИАН. 31 октября по инициативе Независимой ассоциации банков Украины и немецкого банка развития KfW и при поддержке НБУ в Украине стартовал Всемирный День сбережений. В ноябре около 20 банковских учреждений-членов НАБУ, которые присоединились к этой инициативе, предлагают вкладчикам разнообразные акции, раздают подарки и сувениры, в частности, талисман Дня сбережений - свинку-копилку и проводят мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности украинцев.