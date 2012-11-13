Еврогруппа отложила принятие решения о выделении Греции нового транша финпомощи

Министры финансов 17 стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в понедельник, 12 ноября, отложили до 20 ноября принятие решения о выделении Греции нового транша финансовой помощи, сообщил глава Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.

Греция уже объявила, что займет на предстоящей неделе более 3 миллиардов евро в краткосрочных бумагах на 1 и 3 месяца, чтобы избежать дефолта по бумагам на 5 миллиардов евро 16 ноября.

"Еврогруппа продолжит обсуждение финансовых нужд (Греции) на внеочередной встрече, которая будет созвана 20 ноября", - сказал Юнкер журналистам по итогам совещания.

При этом он отметил, что Еврогруппа приветствует шаги, предпринятые греческими властями для получения очередного транша финансовой помощи. Наблюдатели связывают решение Еврогруппы с тем, что не готов отчет "тройки" кредиторов Греции (представителей ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии) по экономике страны.

Власти Греции были уверены, что страна получит очередной 31,5-миллиардный транш кредитов, так как выполнила условия кредиторов. Греческий парламент снял основное препятствие на пути к получению денег, приняв в минувший четверг новую 13,5-миллиардную программу сокращений на ближайшие годы, которая призвана стабилизировать бюджетный дефицит. Ожидается, что в понедельник парламент Греции примет закон о бюджете на 2013 год, который также является условием для получения транша.

В конце октября со ссылкой на источник сообщалось, что представители еврозоны могут рассмотреть возможность выделения Греции дополнительных кредитов на сумму от 16 до 20 миллиардов евро, поскольку второго пакета помощи может оказаться недостаточно, пишет ПРАЙМ.