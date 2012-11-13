На торгах во вторник возможно восстановление пары EUR/USD - Forex Club

На валютных торгах во вторник, 13 ноября, ряд факторов удерживают пару EUR/USD выше отметки 1,27, возможен ее откат к 1,2780, после чего будет открыт путь к 1,2830, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, поддерживающими факторами являются: во-первых, ситуация с Грецией близка к разрешению, так как утвержден пакет мер жесткой экономии, да и бюджет на 2013 год был одобрен в это воскресенье. Кроме того, восстановление пары может быть обусловлено данными ВВП Германии.

Для GBP/USD предстоит насыщенная неделя: инфляция, рынок труда, потребительские расходы и квартальный инфляционный отчет Банка Англии. Центробанк часто использует последний для того, чтобы обозначить свои планы по поводу монетарной политики. Чем более пессимистичными будут прогнозы, тем больше давления испытает GBP/USD. Ближайшей целью в таком случае будет 1,5850 с дальнейшим движением в район 1,58.

USD/JPY будет оставаться под влиянием рыночных настроений в отношении перспектив американской экономики. США опубликуют данные по инфляции на потребительском и производственном уровне, розничным продажам, а также протокол прошлого заседания FOMC. Ближайшая цель USD/JPY – 79,90, после чего движение продолжится в район 80,25.

Данные из Китая заставили еще больше задуматься по поводу перспектив европейской экономики. Самым опасным побочным эффектом продолжающегося уже два года кризиса суверенного долга является то, что он может свести к нулю деловую активность в регионе. И еще более опасно, если это коснется Германии и Франции. Переход в рецессию этих двух стран сократит экспорт Китая в этот ключевой для него регион, и может привести к спаду не только в КНР, но и во всей Азии.