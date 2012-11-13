На межбанке котировки продолжили рост - 8,2400/8,2650 грн/долл.

Во вторник, 13 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,2400/8,2650 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2594/99, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4435/10,4765. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают снижаться – 1,2670/72 (понедельник — 1,2708/10).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Читайте также: Доллар на межбанке достиг психологической границы 8,25 грн