Количество держателей электронных ключей за полгода выросло до 92 тысяч - налоговая

Количество клиентов Центра сертификации электронных ключей, запущенного в качестве услуги Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), выросло до 92 тыс. в течение мая-октября 2012 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, только в октябре клиентами Центра стали 30 тыс. абонентов. Наиболее активными пользователями электронных ключей считаются частные предприниматели - 57 тыс. человек выдано 79 тыс. сертификатов открытых ключей. Юридическим лицам (35 тыс. организаций) выдано 94,5 тыс. ключей.

Как сказано в сообщении, открытые (электронные) ключи позволяют использовать все преимущества системы электронной отчетности и полностью исключают прямые контакты с работниками ГНСУ.

По мнению налоговиков, одной из причин популярности электронных ключей является то, что они бесплатные. Сотрудники Госналогслужбы прогнозируют дальнейший рост количества обращений в Центр сертификации ключей.

Как сообщал УНИАН, Центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Глава Госналогслужбы Александр Клименко по этому поводу отмечал, что выдача, генерация ключей будет бесплатной, а центр сможет предоставлять до 2 тыс. ключей электронной подписи в день. Расходы на создание Центра составили 1,5 млн грн.