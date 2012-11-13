Чистый приток иностранной валюты в Украину от нерезидентов за январь-октябрь составил 10 млрд долл.

Чистый приток иностранной валюты от нерезидентов в Украину за январь-октябрь 2012 года составил около 10 млрд долл., при том что за весь 2011 год этот показатель был на уровне 17 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка Национального банка Украины (НБУ) Сергей Кораблин в ходе 7 ежегодной конференции института Адама Смита «Украинский банковский форум», который проходит в Киеве.

Комментируя показатели притока инвалюты в страну, С.Кораблин сказал: «Можно было бы ожидать ревальвационного давления на гривню, но, к сожалению, этого нет. Спрос на безналичную иностранную валюту с июня прошлого года практически устойчиво выше предложения иностранной валюты на межбанковском рынке, что создает чистый спрос на инвалюту и девальвационное давление на гривню».

Он подчеркнул парадоксальность этого явления, учитывая то, что в стране нулевой уровень инфляции, а положительное сальдо платежного баланса превалирует на протяжении большей части 2012 года.

«Невольно закрадывается вопрос о рациональности рынка и стоит ли нам идти за подобным движением», - сказал С.Кораблин.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь 2012 года чистый приток валюты в Украину составил около 10 млрд долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины в сентябре 2012 года, по предварительным данным, составил 1,1 млрд долл. по сравнению с профицитом в размере 615 млн долларов в августе текущего года.

Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

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