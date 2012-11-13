Министры финансов еврозоны не смогли договориться с МВФ относительно Греции

Брюссель. Министры финансов зоны евро не смогли достичь компромисса с Международным валютным фондом относительно Греции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, вопрос Греции обсуждался на встрече министров финансов стран зоны евро в понедельник вечером.

В заявлении по итогам встречи, министры, в частности, отметили значительный прогресс, достигнутый Афинами в реализации реформ и мер по экономии бюджетных средств.

Вместе с тем, министры заявили о том, что решение о выделении следующего транша помощи в 31 млрд. евро может быть одобрено не раньше, чем через неделю, 20 ноября, на внеочередной встрече министров.

В ходе переговоров вечером 12 ноября ЕС и МВФ также не смогли достичь согласия относительно сроков уменьшения государственного долга Грецией. Так, представители ЕС готовы дать Греции еще два года с тем, чтобы уменьшить ее государственный долг до 120% ВВП до 2022 года, однако против этого выступает МВФ.

“На наш взгляд, лучшим графиком будет тот, когда 120% будет в 2020 году... У нас абсолютно разные точки зрения”, - сказала глава МВФ Кристин Лагард вечером в понедельник на пресс-конференции.