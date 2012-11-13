Доллар на межбанке к 12:00 поднялся до 8,27 грн

Во вторник, 13 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли до 8,2480/8,2750 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2594/99, к 12:00 цены поднялись - 0,2596/0.2601. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 31,7560 (+0,1961).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2670/72, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4435/10,4765, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4580/10,4965.