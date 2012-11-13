Нацбанк: банковская система "бьется как рыба об лед" без ликвидных залоговых инструментов

Национальный банк Украины назвал основные глобальные и внутренние риски для экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 13 ноября, на ежегодной конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум» сказал директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин.

Среди глобальных рисков он назвал уменьшение спроса на отечественный экспорт и усложнение выхода на внешние рынки заимствования. Среди факторов риска для экономики Украины регулятор также называет рост цен на энергоносители. Основной внутренний риск, по словам С.Кораблина, связан с недостаточными темпами структурных реформ. «То есть, если скорость реформ будет отставать от накопления внешних рисков, то неблагоприятных последствий не избежать», - подчеркнул С.Кораблин.

В НБУ также считают, что сохранение макроэкономической и монетарной стабильности зависит от тех же самых структурных реформ.

Среди прочего С.Кораблин сказал: «Нам крайне необходим реалистичный бюджет с низким уровнем дефицита. Крайне. На денежно-кредитном рынке мы это чувствуем».

Регулятор также отмечает необходимость активного развития финансового рынка, в первую очередь, фондового. «Банковской системе не хватает ликвидных залоговых инструментов. Они бьются «как рыба об лед», - резюмировал С.Кораблин.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2012 года составило 11,47 млрд долл., что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (9,59 млрд долл.). В январе-сентябре 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 1,8% - до 50,799 млрд долл., импорт на 4,7% – до 62,273 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-сентябре 2011 года – 0,84).

Справка УНИАН. Министерство экономического развития и торговли Украины снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с 4,5% до 3,5%.

Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.