АМКУ проводит 507 расследований на 164 рынках

Антимонопольный комитет Украины за 9 месяцев 2012 года начал расследование 507 дел на 164 рынках, в том числе аграрном, топливном, на рынках предоставления услуг ЖКХ и в сфере охраны здоровья. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

По сообщению пресс-службы, АМКУ также пресек более 4 тыс. нарушений конкурентного законодательства и выдал 190 рекомендаций о прекращении действий, содержащих признаки нарушений конкурентного законодательства.

В рамках совершенствования своей деятельности, как сказано в пресс-релизе, АМКУ выступил с инициативой рассмотреть в Верховной Раде законопроект об урегулировании вопросов контроля за соблюдением конкурентного законодательства, проведения экспертиз, а также расчета штрафов и порядка их наложения. Кроме того, АМКУ ведет разработку Общегосударственной программы развития конкуренции на 2013-2023 годы, основной задачей которой станет повышение эффективности государственного регулирования и максимальное стимулирование конкуренции.

Как сообщал УНИАН, объем штрафов, наложенных АМКУ на субъектов предпринимательства – нарушителей конкурентного законодательства, за 9 месяцев 2012 года составил 686,8 млн грн. Экономический эффект от деятельности комитета составил 1 млрд грн. За отчетный период представители комитета приняли участие в 97 судебных заседаниях. Кроме того, специалисты ведомства начали расследования по новым направлениям, а именно: масштабное исследование деятельности торговых сетей, рынков рыбы и морепродуктов, отношений в сфере оборота товаров медицинского назначения.

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