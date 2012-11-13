Для передачи плохих активов госбанков в санационный банк нужны законы - Минфин

Для того чтобы государственные банки начали передавать свои плохие активы «Родовид Банку», который является санационным банком, в законодательство необходимо внести еще ряд изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Татьяна Сысоева в ходе 7-й ежегодной конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Передача плохих активов будет возможна только после принятия закона об особенностях работы санационного банка и соответствующих изменений в Налоговый кодекс», - сказала Т.Сысоева.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

В 2011 году «Родовид Банк» сократил убыток по сравнению с 2010 годом в 3 раза – до 1,399 млрд грн.