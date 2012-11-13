Доллар на межбанке переступил отметку в 8,32 грн

Во вторник, 13 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли 8,2480/8,2750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,2880/8,3250 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2594/99, к 12:00 цены поднялись 0,2596/0,2601. К закрытию цены достигли уровня 0,2603/08. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,8150 (+0,2551).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2660/1,2725. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4435/10,4765, к 12:00 цены, вслед за долларом ушли вверх - 10,4580/10,4965. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений - 10,5305/10,5815.

Напомним, последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,21 грн/долл. три года назад. Так, 15 декабря 2008 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9150, к 11:00 цены выросли - 7,9100/7,9850. К закрытию ценовые уровни достигли - 8,2500/8,3300 грн/долл.

Рынок евро-гривня в этот день открылся индикативными котировками 10,5050/10,6355, к 11:00 цены ушли вверх до 10,6380/10,7490. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли нового рекордного уровня в 11,1870/11,3055.