Уставкапитал Фонда поддержки малого инновационного бизнеса составит 35 млн грн

Уставный капитал Фонда поддержки малого инновационного бизнеса составит 35 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление Кабинета министров принято на заседании 12 ноября.

В сообщении отмечается, что соответствующее постановление Кабмина позволит обеспечить деятельность Фонда, оказывать государственную поддержку внедрению отечественных высокотехнологичных научных, научно-технических разработок и изобретений в производство согласно приоритетным направлениям инновационной деятельности и поддержку реализации инновационных проектов субъектов малого предпринимательства.

Также, согласно постановлению, в связи с созданием уставного капитала Фонда, будут внесены соответствующие изменения в Госбюджет Украины на 2012 г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о создании Государственного финансово-кредитного учреждения «Фонд поддержки малого инновационного бизнеса» в декабре 2011 г.

Ожидалось, что Фонд будет располагать финансами в размере 25 млн грн, начнет свою работу с января 2012 года и будет предоставлять венчурную финансовую поддержку инновационным проектам, отбираемым на конкурсной основе среди малого бизнеса.