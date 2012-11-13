Киев создаст собственный резерв муки во избежание роста цен на хлеб

В Киеве будет создан собственный резерв муки для областных хлебокомбинатов, что позволит избежать повышения цен на хлеб и улучшит условия конкуренции на рынке хлебобулочных изделий.

Соответствующее распоряжение дал глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Попов, сообщает пресс-служба КГГА.

«По поручению главы мы создадим резерв муки, из которой будут производить хлеб на предприятиях области. Таким образом, мы создадим дополнительную схему изготовления хлебобулочных изделий, которая будет независимой от действий хлебного монополиста ОАО «Киевхлеб». Вторым шагом со стороны городской власти станет обеспечение необходимых условий для создания конкуренции на этом рынке, что тоже обезопасит киевлян от самовольных действий «Киевхлеба», - цитирует пресс-служба заместителя главы КГГА Руслана Крамаренко.

В пресс-службе не уточняют подробностей создания указанного резерва.

По словам Р.Крамаренко, на сегодняшний день в Киеве действует закон, который регулирует цены на продукты питания, в том числе и на хлеб, а также предусматривает нормы рентабельности продукции.

«Если проанализировать направления ценообразования хлебобулочных изделий и принять во внимание стоимость основных энергоносителей, то мы не видим оснований для повышения цены на хлеб, ведь они в последнее время не дорожали», - сообщил Р. Крамаренко.

Как сообщал УНИАН, крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» с 12 ноября повысил розничные цены на 2 вида хлеба из своего ассортимента: «Украинский столичный подовый» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хлеб весом 0,95 кг и «Батон нарезной киевский» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг.

Как подчеркнули в пресс-службе компании, данные 2 вида хлеба, по определению “Киевхлеба”, не входят в категорию социальных и производятся по более сложной рецептуре. При этом цены на социальные сорта хлеба из ассортимента “Киевхлеба” - Батон “Нива”, хлеб “Украинский домашний”, “Богдановский”, “Печерский”, хлеб “Арнаут” и “Пшеничный традиционный” - остались на прежнем уровне.

Как сообщал в начале ноября УНИАН, по словам гендиректора ОАО «Киевхлеб» Владимира Череды, социальные сорта хлеба в Киеве не будут дорожать.

Позже начальник Управления ценовой политики КГГА Василий Яструбинский заявил, что городские власти не видят оснований для повышения цен на социальные сорта хлеба в столице.

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