Старая Рада "подарит" Украине антисоциальный бюджет

Экономическая ситуация в Украине настолько ухудшилась, что эксперты считают секвестр бюджета-2013 неизбежным еще на этапе рассмотрения в правительстве. Очевидно, что "поствыборный" проект госбюджета будет существенно экономнее "предвыборного" рекламного буклета. Такой вывод можно сделать и из заявлений представителей власти, и из истории подачи проекта основного финансового документа в парламент, и с учетом стремления "верхов" принять госсмету старым составом Рады.

Бюджет урежут и доверят "старикам"

Бюджетная «сага» выглядит следующим образом: 12 сентября проект бюджета-2013 был подан в Верховную Раду, 15 сентября возвращен правительству для доработки. Рассчитан он был, исходя из утвержденных Кабмином еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%. 22 сентября премьер-министр Николай Азаров заявил, что документ будет улучшен за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять бюджет за оставшиеся два рабочих дня.

Видимо, то ли что-то в планах Кабмина изменилось, то ли, действительно, парламентские выборы "отыграны" и можно озвучить реально подъемные для экономики цифры. Доработанную главную смету страны правительство намерено 20 ноября подать в Верховную Раду, и рассчитывает на принятие документа до конца ноября (то есть, еще старым составом парламента).

И участники процесса, и эксперты указывают на отдельные непонятности и некорректности нынешнего бюджетного процесса: какие-то этапы пропущены, какие-то сроки не соблюдены, какие-то цифры "вдруг" подкорректированы или, наоборот, почему-то оставлены без изменений.

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко убежден, что без отчета правительства о социально-экономической ситуации в стране и выполнении бюджета за 2012 год нельзя принимать бюджет на будущий год.

Томенко считает, что «власть опять решила вернуться к идее принять бюджет без дискуссий, нынешним составом парламента». «Это понятно, поскольку в новом парламенте без отчетности о нынешнем бюджетном годе трудно представить принятие данного законопроекта», - добавил он.

Вице-спикер отметил, что именно поэтому за основу был принят план максимального использования нынешнего парламентского большинства, которое, несмотря на непрохождение большого количества депутатов в следующий парламент, остается «машиной для голосования».

В то же время Томенко считает, что сегодня принципиально важно оценить объективную социально-экономическую и финансовую ситуацию в стране. Он напомнил, что правительство уже более трех месяцев не информировало ВР о реальном положении вещей, отказываясь приходить на сессию под разными предлогами.

«Во-первых, без реального понимания того, что происходит в экономике страны, какой является и будет финансовая ситуация, это сделать невозможно. Прежде чем принимать основной финансовый закон на год, необходимо провести соответствующий анализ и дать отчет о предыдущем. Во-вторых, принимать бюджет на 2013 год должен новоизбранный парламент, а не нынешний, легитимность которого точно не распространяется на 2013 год», - подчеркнул политик.

Кстати, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко тоже считает, что бюджет 2013 года должна принимать Верховная Рада нового созыва.

«Лучше, на мой взгляд, было бы, чтобы та Рада, которая придет, она утвердила бюджет. Это, безусловно, добавило бы ответственности власти в целом. Но если по каким-то причинам, неизвестным, процесс формирования следующей Верховной Рады будет затягиваться, то это должен сделать действующий состав Верховной Рады, потому что бюджет в декабре должен быть утвержден», - сказал Тигипко.

Народный депутат Сергей Терехин (БЮТ) прогнозирует, что те макроэкономические индикаторы, которые закладывались «в тот «странный» проект бюджета, будут изменены. Так как после подачи первого варианта документа и Всемирный банк, и Валютный фонд, и рейтинговые агентства изменили свою оценку макропоказателей Украины в сторону ухудшения. А меньше ВВП – меньше база, ниже прогноз роста реального ВВП. Наверняка будут увеличены позиции по инфляции. В результате это приведет к снижению планирования дохода бюджета. Также не снят вопрос курса. На межбанке котировки растут, уже 8,32, о каком курсе в 8,4 до конца года можно говорить. А это же надо пересчитывать все доходы по импорту, по НДС, а также в отношении дыр Нафтогаза. Тем более, что вопрос снижения цены газа Россией пока остается нерешенным. Да и все разговоры о снижении потребления газа – трюк. Пока это такими быстрыми темпами, как говорит власть, произойти не может по технологическим причинам. Переход на уголь, производство сланцевого газа – все это невозможно сделать на короткую перспективу, особенно в плане бюджета-2013».

Сокращение социальных статей Терехин считает реальностью. В этой связи он напомнил о решении Конституционного суда, подтверждающем право Кабмин на свое усмотрение сокращать соцвыплаты в связи с целесообразностью и с учетом экономической ситуации. «Решение – иезуитское. Единственное, на что остается надеяться, так может быть сократится безмерная жадность власти к капитальным программам. В 2012 году было и Евро-2012, и капитальное строительство объектов, и автодорог, непрямые затраты бюджета по «вышкам», а ведь государственная структура не доплатила налоги», - констатировал Терехин.

Относительно срока принятия бюджета-2013, по словам Терехина, «согласно процедуре принятия бюджета, которая прописана в бюджетном кодексе, пропустить через парламент документ в озвученные властью сроки невозможно. Но не удивлюсь, если в переходных положениях будет приостановлена статья бюджетного кодекса, которая и расписывает правила его принятия (представление, которое приравнивается к первому чтению, затем второе чтение, третье). В ноябре принять не могут».

Член профильного парламентского комитета Павел Жебривский отметил, что «для власти важно «вытереть ноги» об парламент, который уходит, а новый депутатский состав будет «белым и пушистым». Поэтому понятно, что бюджета пока не видел никто. Принятие бюджета-2013 нынешней Радой власти выгодно, чтобы ответственность возложить на парламент, который уходит. Да и принять его старым составом будет легче. Минимум месяц будут «волтузиться», а т.к. власть хочет продолжить сотрудничество с МВФ, ей нужно провести документ еще в этом году».

Что касается возможного сокращения социальных выплат, то он считает, что другого выхода у власти нет. «Казначейский счет пустой, на сегодня нечем профинансировать расходы, которые предусмотрены законодательством Украины. Думаю, бюджет-2013 действительно будет антисоциальным, но он будет и реформированным. Однозначно, останется коррупционная составляющая, так как мы уже не можем от этого отказаться. Но социальные расходы будут урезаны», - подытожил Жебривский.

На первом плане негатив

Украина катится по нисходящей, что не может не отразиться на бюджете 2013 года. Золотовалютные резервы Нацбанка сократились до рискового размера, дефицит в торговле бьет рекорды, приток валюты сокращается, а производство «застыло» в рецессии. Все это подтверждается пересмотренными прогнозами развития экономики нашей страны в сторону падения и Всемирного банка, и Международного валютного фонда, и различных рейтинговых агентств. К тому же, становится ясно, что удержать курс гривни НБУ, несмотря на уверения власти, не удастся, что он в принципе уже признал. Так, по словам директора департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергея Кораблина, регулятор считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости нацвалюты. Он также намекнул, что обеспечение ценовой стабильности является основной задачей Национального банка, а задача обязательно удерживать курс гривни для НБУ законодательно не предусмотрена.

***За январь-октябрь т.г. резервы НБУ снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.). Во вторник, 13 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к закрытию торгов цены достигли максимума 8,2880/8,3250 грн/долл.

К негативному фону следует добавить неопределенность в отношениях с МВФ, а также нерешенность «газового» вопроса, что давит на бюджет (правительство закладывает в проекте госбюджета на 2013 год действующую рыночную стоимость газа). Настораживает и тот факт, что сам премьер-министр Николай Азаров признал, что положенное по закону повышение зарплат госслужащим, предусмотренное с 1 января, из-за сложной экономической ситуации в полном объеме выполнить достаточно сложно. Другими словами, социальные расходы казны в 2013 году могут быть подкорректированы. Что касается возмущения масс, то этого избежать удастся, благодаря решению Конституционного суда, который признал право Кабмина выполнять социальные статьи бюджета согласно экономической ситуации.

Таким образом, стоит готовиться к худшему. Как заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, его ведомство уже снизило прогноз роста ВВП в 2013 году с 4,5% до 3,5%, а Валовый внутренний продукт – основная база государственной казны.

«Плановый прогноз 2013 года – 3,5%, который я предложил всем министерствам. После отработки в министерствах он вернется и будет подан на Кабмин», - сказал П.Порошенко. Он отметил, что такой прогноз роста ВВП в 2013 году согласован с Международным валютным фондом. При этом министр сказал, что прогнозный рост ВВП и инфляции в 2013 году также планируется сократить, однако не уточнил до какого уровня, но инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 5,5%. По словам Порошенко, по итогу 2012 года инфляция может вырасти до 4-5%.

Хотя есть и другой вариант развития событий. К примеру, Россия предложила в обмен на вхождение в Таможенный союз цену на газ в 160 долл. – внутрироссийскую. Это, конечно, меняет все в финансовом смысле. Вот только, имея опыт «общежития», согласиться на такое – себе дороже. Но, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко считает, что Украина в перспективе может войти в ТС, если в Европейском Союзе будет продолжаться экономический кризис.

«Мы не говорим сегодня ни да, ни нет. Перспективы есть. Если эти тенденции (по росту взаимной торговли со странами ТС – ред.), которые сегодня существуют, сохранятся, плюс мы видим кризисные явления в ЕС, если они будут сохраняться, то ответ будет скорее да, чем нет», - сказал посол.

В любом случае, в нынешнем году бюджетный процесс-2013 "отмечен" интересной коллизией: составы парламента сменяют друг друга в очень ответственный момент — момент утверждения госбюджета. Аналогичную ситуацию вспомнить сложно. Скажем, пять лет назад, в 2007 году состоялись внеочередные выборы в ВР (как раз это тот состав, который сейчас прощается с сессионным залом). Тогда бюджет-2008 принимал уже новый состав Рады шестого созыва. 23 ноября 2007 года депутаты принесли присягу на верность Украине, а под самый новый год - 28 декабря - проголосовали за бюджет-2008.

Если глянуть еще глубже в историю, то народным депутатам пятого созыва вообще было легко — они принимали присягу в мае 2006 года и вопрос о том, “старая” или “новая” Рада должна принимать бюджет-2007 вообще не стоял на повестке дня. В общем, как-то так все время получалось, что главную смету страны принимали те, кому с ней потом и жить приходилось. Нынче-же все как-то по-другому. И можно ожидать, что каждая парламентская или непарламентская "сила" попробует выжать из ситуации максимум пользы для себя.

Так что, впереди масса интересных новостей как в плане кошелька, так и души…

Нана Черная (УНИАН)