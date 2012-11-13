Суд подтвердил правомерность проверок «Оранты»

Суд подтвердил правомерность назначения Национальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) проверок страховой компании «Оранта», говорится в сообщении Комиссии, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, во вторник 13 ноября Киевским апелляционным административным судом отменено постановление Окружного административного суда г. Киев от 2 октября 2012 по делу №2а-11447/12/2670 о частичном удовлетворении административного иска страховой компании «Оранта» к Нацкомфинуслуг и принято новое постановление, которым страховщику отказано в удовлетворении исковых требований к Комиссии в полном объеме.

В Нацкомфинуслуг напомнили, что 2 октября 2012 г. Окружным административным судом города Киева было принято решение по делу №2а-11447/12/2670. Суд первой инстанции частично удовлетворил административный иск СК «Оранта» к Комиссии о признании противоправными действий, распоряжений и их отмены.

При этом, как отмечают в Комиссии, суд первой инстанции подтвердил правомерность назначения плановой и внеплановой проверок СК «Оранта».

По мнению Нацкомфинуслуг исковые требования страховщика являются необоснованными, а решение Окружного административного суда города Киева противоречащим нормам материального и процессуального права. Соответственно, вышеупомянутое решение было обжаловано Нацкомфинуслуг в апелляционном порядке».

Суд второй инстанции отказал СК «Оранта» в удовлетворении исковых требований к Нацкомфинуслуг в полном объеме, решение вступило в силу 13 ноября.

Также сообщается, что Нацкомфинуслуг до конца года планирует провести 115 плановых проверок финансовых учреждений, из них 40 проверок страховых компаний.

Помимо плановых проверок деятельности поднадзорных учреждений, Нацкомфинуслуг осуществляет также внеплановые проверки и анализ отчетных данных финансовых учреждений.