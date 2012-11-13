Эксперты прогнозируют курс гривни к доллару на конец ноября 8,3 грн/долл.

Эксперты группы «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) прогнозируют курс гривни к доллару на конец ноября 8,3 грн/долл.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен.

По его мнению, текущая курсовая ситуация объясняется эффектом накопленного негатива и недоверия частного сектора экономики страны к политике власти «по удержанию обменного курса под контролем, чтобы подкрепить лозунг лидеров страны о «стабильности»». Кроме того, давление на курс оказывает и текущая экономическая динамика, которая, по словам А.Вальчишена, сейчас сталкивается с риском двойной рецессии в 4-м квартале 2012 г. Помимо этого, неутешительны перспективы 2013 года, «когда очевидно, что экономика и в дальнейшем будет зависеть от внешнего финансирования, то есть от кредиторов, например, МВФ, правительств РФ, Китая, других стран, частных инвесторов на рынках еврооблигаций».

А.Вальчишен сообщил, что прогноз ICU относительно курса гривни к доллару на конец месяца отражает ожидания по поводу реформирования монетарной политики – перехода от фиксации курса к режиму с большей курсовой гибкостью гривни против доллара США. «Этот режим будет предоставлять такую гибкость курсу, когда, например, с изменением экономического цикла курс может усиливаться, отыгрывая текущее ослабление», - отметил А.Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября, в ходе 7-й ежегодной конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум» в Киеве, директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин заявил, что Нацбанк считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты.

Во вторник, 13 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли - 8,2480/8,2750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,2880/8,3250 грн/долл.

Напомним, последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,3 грн/долл. почти 4 года назад. Так, 15 декабря 2008 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9150, к 11:00 цены выросли до 7,9100/7,9850. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,2500/8,3300 грн/долл.