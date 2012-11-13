Налоговая создаст мониторинговый центр для внедрения нового УПК

Государственная налоговая служба Украины создаст специализированный мониторинговый центр по вопросам имплементации норм нового Уголовно-процессуального кодекса (УПК) с целью качественной и эффективной отработки проблем, возникающих в ходе практического применения УПК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНС со ссылкой на распоряжение главы ГНС Александра Клименко, выданное по итогам заседания руководителей правоохранительных органов при участии Президента Украины.

Как сказано в сообщении, основной задачей мониторингового центра станет оперативное отслеживание проблемных моментов и поиск их оптимального решения в сотрудничестве с правоохранительными и контролирующими органами. Согласно распоряжению, в каждом регионе будут созданы рабочие группы, которые начнут работу в режиме реального времени.

«Президент Украины обратил внимание всех, что с 20 ноября – времени вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса - начинается этап формирования новой уголовной юстиции. Налоговая служба готова выполнять все возложенные на нее задания и в организационном, и в материально-техническом плане. В процессе внедрения таких документов, как новый УПК, всегда возникает ряд проблемных вопросов. А создание мониторингового центра позволит нам их оперативно решать», - цитирует пресс-служба слова главы ГНС А.Клименко.

В ГНС также обратили внимание на то, что в рамках подготовки к введению норм нового УПК была реорганизована налоговая милиция. Теперь следственные подразделения сосредоточены исключительно в региональных (окружных) государственных налоговых службах. Кроме того, в оперативном режиме были созданы условия для дистанционного проведения расследований с помощью видеосвязи. Это позволит ГНС существенно сократить бюджетные затраты, в том числе за счет отказа от практики командировок сотрудников в регионы.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал новый Уголовно-процессуальный кодекс Украины, принятый накануне Верховной Радой Украины. Основными направлениями реформирования уголовного судопроизводства, в соответствии с новым УПК, является создание равных возможностей для каждой из сторон в уголовном процессе и реальное внедрение в уголовное судопроизводство принципа состязательности, при котором результат рассмотрения судом конкретного случая привлечения лица к уголовной ответственности будет зависеть исключительно от обоснованности позиции сторон. Следователь и прокурор, в соответствии с положениями УПК, лишаются фактически монопольного права на предоставление доказательств, поскольку каждая из сторон уголовного производства будет иметь равные возможности в сборе доказательств, получении помощи суда в сборе доказательств при наличии трудностей их получения, а также предоставлении собранных доказательств суду для доказательства виновности или невиновности лица в совершении преступления.