Минфин привлек в госбюджет 402,7 млн грн на повторном ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 402,668 млн грн на повторном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 13 ноября, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

Минфин предложил, как и ранее в этот же день, две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 30 октября 2019 г.

В итоге, Минфин удовлетворил по 2 заявки на 5-летние бумаги, объем продажи которых составил 202,136 млн грн, и одну заявку на 7-летние ОВГЗ, от размещения которых в бюджет удалось привлечь 200,532 млн грн. Доходность обеих бумаг составила 14,3% годовых.

Эксперты «ИНГ Банк Украина» считали маловероятным возникновение рыночного спроса на предлагаемые Минфином госбумаги, объясняя это тем, что ставки по облигациям на вторичном рынке значительно превышают приемлемые для Минфина уровни.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Минфин привлек в госбюджет 3,904 млрд грн на повторном аукционе по продаже ОВГЗ, после того как на проведенном ранее в этот же день аукционе не было подано ни одной заявки на покупку госбумаг.

В ноябре Минфин провел уже два из трех запланированных аукционов по продаже ОВГЗ. Еще один аукцион должен состояться 20 ноября т.г.

Справка УНИАН. По состоянию на 13 ноября, объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 190,783 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 99,415 млрд грн, в собственности банков - 75,337 млрд грн, нерезидентов - 6,097 млрд грн.