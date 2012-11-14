На торгах в среду пара EUR/USD не опустится ниже отметки 1,27 - Forex Club

Намерение Германии предоставить Греции 44 млрд евро, тем самым совместив в этой сумме три транша помощи, помогут паре EUR/USD удерживаться на валютных торгах в среду, 14 ноября, выше поддержки 1,27, что возможно вплоть до конца недели, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, новые позитивные слухи из Европы могут укрепить пару до 1,2750 и выше.

Для GBP/USD ориентиром будут данные по рынку труда и ежеквартальный инфляционный отчет. Учитывая вчерашний рост CPI, а также высказываемые недавно Банком Англии опасения по поводу того, что инфляция не уйдет в рамки целевого диапазона, можно ожидать повышения прогнозов. Если так, пара может вновь попытаться пробить сопротивление 1,59 с целью 1,5940.

USD/JPY сегодня может продемонстрировать движения поинтереснее. Штаты опубликуют данные по инфляции на производственном уровне, розничным продажам, а также протокол прошлого заседания FOMC. Учитывая, что последние данные все же указывают на то, что американская экономика набирает темпы восстановления, вероятно подтверждение недавней тенденции и в текущих данных. Если позитива будет достаточно, пара сможет восстановить часть потерянного за последнюю неделю. Ближайшая цель – 79,60, после чего движение продолжится в район 79,90.