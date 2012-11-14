Антикоррупционные законы в Украине плохо применяются на практике - Global Integrity

Международная неправительственная организация Global Integrity вчера представила ежегодный доклад о коррупции в Украине, в котором говорится, что антикоррупционные законы в нашей стране плохо применяются на практике.

Эксперты зафиксировали высокий уровень коррупции в правовой системе, явления "блата" и "кумовства" при назначении на ответственные должности, сообщает «КоммерсантЪ – Украина».

Отчет "Global Integrity Report: 2011" фиксирует проявления коррупции в органах власти, судебной системе, правоохранительных органах, а также рассказывает о реализации антикоррупционных реформ в 31 стране.

Оцениваются 325 различных показателей по шкале от 0 до 100. Украина, согласно документу, получила противоречивые оценки. Так, уровень развития законодательной базы составил 83 балла, но степень реализации законов была оценена всего в 48.

"Мы изучаем, что написано в нормативно-правовых актах и как это действует на практике. В Украине принято много законов для борьбы с коррупцией, но их имплементация крайне низкая", - сообщил руководитель проектов Global Integrity Марко Томичич и добавил, что данные отчета используются крупными международными организациями, в частности, Международным валютным фондом и ООН.

Global Integrity - международная некоммерческая организация, основанная в 1999 году в Вашингтоне. Работает более чем с 1300 экспертами в 100 странах, отслеживая глобальные тренды в сфере борьбы с коррупцией. Результаты исследований отражаются в ежегодных отчетах.

Одним из главных недостатков Украины эксперты считают отсутствие системы информирования о фактах коррупции (17 баллов из 100), в частности, отсутствие "горячих" телефонных линий, возможности для чиновников подать анонимную жалобу и защититься от отрицательных последствий. В отчете говорится, что в органах власти остается популярным назначение на должности "по блату", за взятки и "кумовство", а правдивость задекларированных доходов политиков фактически не проверяется. "Были зафиксированы факты, когда премьер-министру и министрам дарили ценные подарки. Например, 17 декабря 2010 года премьер-министр Николай Азаров получил автомобиль, полный цветов и редких книг", - утверждается в документе. Другие подробности этого случая не сообщаются.

По данным аналитиков, граждане Украины и журналисты регулярно сталкиваются с трудностями доступа к публичной информации (возможность доступа к информации оценивается в 68 баллов). В частности, недостаточно данных о финансировании политических партий (24 балла), об активах судей (32 балла), о финансовой документации государственных предприятий (49 баллов).

В Global Integrity также отметили, что в Украине политизированы правоохранительные органы. "Их руководство назначается президентом, а начальники департаментов меняются при смене главного руководителя", - говорится в отчете.

Помимо прочего, эксперты отмечают низкую эффективность работы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и утверждают, что около 70% жалоб граждан отклоняются аппаратом Омбудсмена, а 40% ответов содержат лишь указания "куда идти к кому обращаться".

В Министерстве юстиции данные доклада считают "устаревшими" и "бесполезными". "С 2011 года в нашей стране существенно изменилась законодательная база, и поэтому выводы Global Integrity нельзя считать объективными. В отчете допущено много ошибок. Например, говорится, что граждане не могут информировать о фактах коррупции, но кто мешает им позвонить в милицию? Кроме того, поливается грязью имя премьер-министра и многих других уважаемых людей. Видимо, аналитики основывались на слухах из интернета и желтой прессы", - сказал заместитель министра юстиции Дмитрий Ворона.

Менеджер Global Integrity Керри Голден заявила, что информация для доклада берется из разных источников и, следовательно, является объективной: "Аналитики используют в работе девять источников, из которых два - неправительственные организации, один - СМИ, а остальные - персональные интервью с представителями государственных органов, бизнесменами и простыми гражданами".

"Отчеты публикуются с некоторой задержкой, потому что аналитикам необходимо время для их составления, - добавил М.Томичич. - Представители власти разных стран редко соглашаются с критикой, но в данных доклада надо искать подсказки для дальнейшего развития".