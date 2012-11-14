С 15 ноября предельная сумма компенсации по вкладам составит 200 тыс. грн

C 15 ноября вступает в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц».

Текст закона опубликован в газете «Урядовый курьер» (№209 от 14 ноября 2012 г.).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Фонду гарантирования вкладов поручено на протяжении трех месяцев привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.

Законом предусмотрено установление предельного размера гарантированной суммы возмещения вкладчикам по их вкладам в размере не менее 200 тыс. грн.

Кроме того, предлагается предоставить полномочия административному совету Фонда изменять размер гарантированной суммы возмещения вкладчикам по их вкладам исключительно в сторону увеличения и расширять основания, по которым прекращаются полномочия членов административного совета Фонда.

Законом предусматривается предоставление возможности Фонду в течение работы временной администрации неплатежеспособного банка проводить оплату расходов такого банка, связанных с осуществлением оперативной деятельности и проведением мероприятий, необходимых для его выведения с рынка, при условии недостаточности средств в банке для оплаты таких расходов, а также установление запрета работникам Фонда разглашать информацию с ограниченным доступом (в том числе банковскую тайну) как в период работы в Фонде, так и после прекращения с Фондом трудовых отношений и выдвижение дополнительных требований к уполномоченному лицу Фонда на осуществление временной администрации неплатежеспособного банка и/или ликвидации банка.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 2 октября 2012 года.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в III квартале 2012 года вырос на 9%, или 513,5 млн грн, - до 6,194 млрд грн.

По состоянию на 1 октября участниками Фонда являлись 173 банка.