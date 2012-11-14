Доллар на межбанке продолжает расти – уже 8,34 грн
11:10, 14 ноября 2012Финансы
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В среду, 14 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,2900/8,3400 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2620/0,2635, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5700/10,6500. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2729/1,2731 (вторник — 1,2670/1,2672).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
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