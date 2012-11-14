В посольстве Финляндии похвалили Украину за расширение электронного документооборота

Расширение электронного документооборота в налоговой системе Украины является хорошим примером использования новых технологий на уровне государственного правления.

Такое мнение высказали в посольстве Финляндии в Украине, комментируя повышение позиций Украины в рейтинге Doing Business-2013 по параметру «налогообложение» на 18 пунктов (со 183-го на 165-е место), что стало возможным в том числе благодаря активному внедрению онлайн-систем представления отчетности и регистрации налогоплательщиков.

Финские дипломаты констатировали, что Украине еще есть куда расти, учитывая более высокие позиции соседних стран в рейтинге Всемирного банка, в частности, России, Румынии, Польши, Венгрии. «Система администрирования в Украине должна работать предсказуемо, прозрачно и без коррупции. Если это будет сделано, в Украине появится больше инвесторов, больше рабочих мест и налоговых вливаний в бюджет», – констатировали в посольстве Финляндии. В финском дипломатическом представительстве обратили внимание, что для финских инвесторов, работающих в Украине, актуальным остается вопрос возмещения НДС.

Ранее в налоговой сообщали, что в прошлом году бухгалтеры и предприниматели тратили на налоговые процедуры в среднем 657 часов, а по состоянию на 1 июня – 491 час. При этом в начале 2011 г. в электронном виде отчитывались 39% плательщиков НДС, а в 2012 году – более 98%. В перспективе произойдет полный охват плательщиков налога на прибыль, земельного налога, НДФЛ и всех других видов налогов электронной отчетностью.

Как сообщал УНИАН, в конце октября т.г. вышел международный рейтинг Doing Business-2013, который проводили Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. Согласно рейтингу, Украина вошла в первую тройку стран, наиболее значительно улучшивших условия ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой).

В частности, наша страна заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав положительные реформы в сферах «создание предприятий» (рост со 116-й позиции до 50-й), «налогообложение» (со 183-й до 165-й), а также «регистрация собственности» (со 168-й до 149-й).

По оценке авторов доклада, «Украина упростила процесс создания предприятия, устранив минимальное требование к капиталу для регистрации компании, а также требование иметь нотариально заверенные учредительные документы для регистрации».

В налоговой сфере была внедрена возможность электронного предоставления данных и оплаты для средних и крупных предприятий (при этом количество налоговых платежей и время на их администрирование значительно сократилось).

В сфере регистрации собственности был ускорен процесс передачи недвижимости благодаря введению эффективных ограничений по срокам обработки соответствующих заявок в земельном кадастре в Киеве.

Направление, в котором у Украины наихудшие позиции, – получение разрешений на строительство (183-я позиция по сравнению со 182-й в прошлом году).

Сфера с наилучшими показателями для Украины – получение кредитов (23-е место в мировом рейтинге).

Нынешний доклад является десятым по счету, в нем были проранжированы 185 стран (год назад – 183).