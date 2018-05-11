Гривня ушла в свободное плавание

С начала недели котировки по доллару на межбанковском валютном рынке бьют рекорды – 13 ноября торги закрылись на максимуме 8,2880/8,3250 грн/долл., а 14 ноября достигли 8,2900/8,3400 грн/долл. Последний раз курс гривни к «зеленому» превысил отметку 8,3 грн/долл. почти четыре года назад - 15 декабря 2008 года (8,2500/8,3300 грн/долл.).

Нынешнюю ситуацию пояснил Национальный банк. Он считает неизбежным повышение курсовой гибкости нацвалюты. Другими словами, гривня отправлена в «свободное падение». Причем регулятор уточнил, что не обязан удерживать курс – это не предусмотрено законодательством. Его задача – ценовая стабильность. Впрочем, на курсовой гибкости настаивал МВФ для продолжения программы сотрудничества. Таким образом, можно предположить, что власть собирается в ближайшее время сдвинуть с мертвой точки переговоры с Фондом. А это означает не только новую курсовую политику, но и повышение тарифов на энергоносители для населения, хотя и в плавном режиме. Уверения власти, что с курсом и ценами ничего не произойдет, «подмочила» экономическая ситуация в стране – увеличение дефицита бюджета, «таянье» резервов Нацбанка, растущие финансовые дыры «Нафтогаза», все никак не разрешающиеся газовые переговоры с Россией, повышающееся отрицательное сальдо торговли, а также медленное вхождение в рецессию.

Экономист ИК «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская считает, что к концу года курс гривни к доллару, вероятно, составит 8,5 грн/долл. на фоне снижения золотовалютных резервов НБУ (за январь-октябрь резервы регулятора снизились почти на 16% - с 31,8 млрд долл. до 26,8 млрд долл).

Главным образом, по мнению Пионтковской, это обусловлено сохраняющимся повышенным спросом на иностранную валюту со стороны граждан, а также погашением суверенных облигаций (запланированными выплатами МВФ).

«Мы считаем, что валовые золотовалютные резервы страны, по-видимому, продолжат уменьшаться до конца года, постепенно приближаясь к комфортному уровню, равному трехмесячному объему импортируемых товаров и услуг - 24-25 млрд долл. Это может вынудить власти провести корректировку валютного курса и рассмотреть возможность внесения изменений в текущий фактически фиксированный валютный режим, - говорит Пионтковская. - Предположительно, регулятор предпочтет постепенную и ровную девальвацию, а потому мы ожидаем сравнительно умеренное ослабление гривни относительно доллара примерно до 8,5 грн/долл. до конца года».

Эксперты группы «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) прогнозируют курс гривни к доллару на конец ноября 8,3 грн/долл.

По словам начальника аналитического подразделения ICU Александра Вальчишена, текущая курсовая ситуация объясняется эффектом накопленного негатива и недоверия частного сектора экономики страны к политике власти «по удержанию обменного курса под контролем, чтобы подкрепить лозунг лидеров страны о «стабильности»». Кроме того, давление на курс оказывает и текущая экономическая динамика, которая сейчас сталкивается с риском двойной рецессии в 4-м квартале 2012 г. Помимо этого, неутешительны перспективы 2013 года, «когда очевидно, что экономика и в дальнейшем будет зависеть от внешнего финансирования, то есть, от кредиторов, например, МВФ, правительств РФ, Китая, других стран, частных инвесторов на рынках еврооблигаций».

Прогноз ICU относительно курса гривни к доллару на конец месяца отражает ожидания по поводу реформирования монетарной политики – перехода от фиксации курса к режиму с большей курсовой гибкостью гривни против доллара. «Этот режим будет предоставлять такую гибкость курсу, когда, например, с изменением экономического цикла курс может усиливаться, отыгрывая текущее ослабление», - отметил Вальчишен.

Аналитики FOREX CLUB в Украине считают, что спрос на наличную валюту в ноябре может несколько сократиться на фоне прошедших парламентских выборов. Тем не менее, он будет оставаться существенным в связи с сильными девальвационными ожиданиями в обществе.

«Долговой кризис в еврозоне, а также замедление мировой и украинской экономик продолжают поддерживать неуверенность среди населения по поводу стабильности гривны. Тот факт, что последнее время вклады физлиц в национальной валюте снизились, а вклады в иностранной валюте выросли, также подтверждают вышеуказанный тезис. Тем не менее, устойчивый спрос на наличную иностранную валюту вряд ли приведет к существенному росту стоимости доллара, так как наличный валютный рынок составляет лишь 7-8% от всего валютного рынка в стране», – отмечает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

***В октябре население приобрело наличной валюты на сумму 3340,4 млн. долларов, что на 14,81% больше, чем в сентябре. Объем продажи валюты увеличился на 5,69% - до 1171,1 млн. долларов. В итоге, чистый спрос на наличную валюту в октябре вырос на 20,41% - до 2169,3 млн. долларов.

По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, негативным моментом девальвации, что и происходит на сегодняшний день, может стать сокращение внутреннего потребления и инвестиций.

«Вполне возможно, что в ближайшее время НБУ перейдет с режима фиксированного валютного курса с коридором возможного колебания плюс минус 2,5% на режим плавающего курса с тем же коридором, но с возможностью перемещения этого коридора как вверх, так и вниз. Поэтому мы допускаем, что в первой половине 2013 года курс продажи доллара на безналичном рынке может повыситься до 8,61 грн., что также подразумевает рост доллара на 2,5% от отметки 8,40 грн.

Многое будет зависеть от того, возобновит или нет Украина сотрудничество с МВФ с нового года. Если да, то дальнейшей девальвации гривны удастся избежать. Однако, возобновление сотрудничества с МВФ может начаться лишь при условии повышения цен на газ и отопление для населения», - отмечают аналитики.

Перспектива вырисовывается совсем в неприглядном свете. Основной внутренний риск, по словам директора департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергея Кораблина, связан с недостаточными темпами структурных реформ. «То есть, если скорость реформ будет отставать от накопления внешних рисков, то неблагоприятных последствий не избежать», - сказал он.

«Нам крайне необходим реалистичный бюджет с низким уровнем дефицита. Крайне. На денежно-кредитном рынке мы это чувствуем. Банковской системе не хватает ликвидных залоговых инструментов. Они бьются «как рыба об лед», - резюмировал С.Кораблин.

Что будет с бюджетом Украины в 2013 году, мы узнаем после 20 ноября, когда правительство подаст проект основного финансового «кодекса» страны в Раду. Но уже известно, что макропоказатели понижены, а инфляция – повышена, а это означает, что власти так и не удалось воплотить в жизнь главный предвыборный слоган – «Сильные регионы, мощная страна, богатые люди». А если точнее - не удалось воплотить массово, поскольку отдельные "богатые люди" в полунищей стране таки имеются.

Елена Быстрицкая (УНИАН)

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